Лукашенко рассказал о «хайпе и хейте» на выборах президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства в прошлом году прошли в условиях «тотальной гласности» и демократизации политической жизни. Об этом он сказал в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция велась на YouTube.

По его словам, часть кандидатов в президенты республики изначально намеревались «долбить власть», вместо того чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам. Политик выразил мнение, что в современном мире демократию заменил «цифровой диктат», и этим воспользовались недоброжелатели Белоруссии.

«Правят в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации», — заявил Лукашенко, отметив, что все это отразилось на самой Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Ранее политолог рассказал, почему протест в Белоруссии закончился провалом.