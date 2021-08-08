Эйсмонт: Лукашенко предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире телеканала СТВ рассказала о том, что Александра Лукашенко предавали люди, для которых было «очень немало сделано им лично», сообщает БелТА.

«Это всеми нами воспринималось очень эмоционально. И, наверное, так же это воспринимал и Президент. <...> Но Президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал», — сказала она.

Эйсмонт выразила уверенность в том, что это было неизбежно.

«Сегодня мы говорим, что мы очистились, и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло. Тогда это эмоционально воспринималось достаточно сложно вкупе со всем, что происходило. Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти, — отметила она.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.

Ранее Эйсмонт опровергла информацию о проблемах со здоровьем у Лукашенко.