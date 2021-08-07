Помпео рассказал о пропаже подаренной ему властями Японии бутылки виски

Экс- госсекретарь США Майк Помпео заявил, что непричастен к пропаже бутылки виски за $5,8 тысячи, которую власти Японии подарили ему в 2009 году, передает телеканал CNN.
По словам бывшего главы американского внешнеполитического ведомства, он не получал никакой бутылки.
«Я понятия не имею, как Госдепартамент потерял эту вещь», — сказал он.
Помпео отметил, что часто сталкивался с некомпетентностью сотрудников Госдепа, пока был его руководителем.
Он также пошутил, что если вместо виски ему подарили бы ящик диетической колы, то сразу бы «набросился на нее».