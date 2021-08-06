В Крыму назвали циничными слова Зеленского о России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет оплакивать свои решения по Крыму, являются циничными, сообщает РИА «Новости».

«Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть, а Россия гордится Крымом и развивает его. Полуостров еще никогда так бурно не преображался», — сказал он.

По мнению Гемпеля, Зеленскому следует перестать рассказывать украинскому народу байки и вместо этого начать думать, как можно улучшить его благосостояние.

«Мы относимся к народу Украины с глубоким сочувствием, так как ему опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания», — добавил политик.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее Зеленский заявил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении Крыма.