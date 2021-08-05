В Госдуме заявили, что Зеленский скоро «замахнется» на территорию России

Украинские власти не могут говорить о любви к Крыму после того, как они устроили водную блокаду полуострова. Об этом заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек в интервью RT.

Он подчеркнул, что то же самое касается Донбасса, где Украина ведет войну против мирных граждан.

«То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнётся: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина», — сыронизировал парламентарий.

Депутат назвал Зеленского политиком, который «заблудился в королевстве кривых зеркал».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а те жители региона, которые считают себя русскими, могут переехать в Россию.

До этого украинский лидер подчеркивал, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.