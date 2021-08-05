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Кравчук назвал своей «самой большой ошибкой» доверие к России

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что считает своей самой большой ошибкой. Об этом он сообщил изданию «Левый берег».

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве — это было с 1967 по 1970 год — мне уже было за тридцать. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», — сказал он.

По словам Кравчука, он был убежден, что Россия будет применять к другим странам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними». Он добавил, что не сделал выводов, став президентом, и только тогда понял, что именно Россия мешает ему строить независимую Украину.

Ранее Кравчук заявил, что передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году стала не «подарком», а «заботой» для Украины.

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