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В МИД заявили о превращении Черного моря в опасную зону противостояния из-за НАТО

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Petar Petrov/Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон, передает РИА «Новости».

«Совершенно очевидно, что подобного рода «тренировки» провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», — выразил мнение дипломат.

По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью дипломатических и иных инструментов. Пилипсон напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала Запад о том, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у рубежей РФ несет в себе конфронтационный заряд.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные учения Sea Breeze 2021, в них участвовали военнослужащие из Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии. Также в мероприятии были задействованы 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее в США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма.

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