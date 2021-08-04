Чубайс предрек смену мировых элит из-за революции в энергетике

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс считает, что новая технологическая революция в течение 2020-х годов приведет к глобальной страновой перегруппировке, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI — XXII веков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — указано в письме.

Ранее РБК сообщило, что правительство России по поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина сформирует рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — сокращению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Отмечалось, что куратором групп назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.