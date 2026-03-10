Размер шрифта
Общество

В Таиланде авто протаранило массажный салон, пострадали три туриста из РФ

Baza: в Таиланде граждане РФ пострадали во время ДТП около массажного салона
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Таиланде отдых для троих россиян закончился травмами из-за ДТП. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала, один из местных водителей не справился с управлением, из-за чего он протаранил автомобиль и несколько мотоциклов, затем резко врезался в здание массажного салона, рядом с которым сидели люди.

На кадрах с места заметно, что вход и часть помещения полностью разрушены. Пять человек своими руками поднимают машину, под которой находится женщина.

В результате пострадали восемь человек, из них трое из России. Одна туристка находится в тяжелом состоянии.

«Женщина была без сознания, и очевидцам пришлось поднимать авто руками, чтобы вызволить ее», – сообщается в публикации.

Еще двое пострадавших семейная пара из России. Во время аварии они получили травмы из-за осколков разбитой витрины. Как рассказал мужчина, он вскоре возвращается домой, поэтому не сможет получить компенсацию.

Ранее в Магнитогорске водитель влетел в толпу на переходе.

 
