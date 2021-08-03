В сети обсуждают странный пластырь на затылке Ким Чен Ына

В сети обсуждают недавние фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, на которых он запечатлен сначала с большим зеленым пятном на затылке, а затем — с широким пластырем, сообщает The Washington Post.

Кадры появились в сети после проведенного в конце июля военного парада в Пхеньяне. Фотографии с зеленым пятном и пластырем вызвали новую волну обсуждений здоровья северокорейского лидера. Ранее эти обсуждения касались продолжительного отсутствия Ына на официальных мероприятиях и в видеохронике, а также его проблем с лишним весом.

Также пользователи сети сравнили новые фотографии Ким Чен Ына с несколькими персонажами культовых американских фильмов, например с Марселласом Уоллесом из «Криминального чтива»:

Marcellus Wallace, come on people. pic.twitter.com/afLcoSNrYe — J. Dan E. Maruska (@danmaruska) August 2, 2021

А также Томасом «Нео» Андерсоном из «Матрицы»:

It's for the headjack pic.twitter.com/xVVMjaXqMJ — ah* PhD Engineering (@accidentalflyer) August 2, 2021

Ранее СМИ подсчитали, на сколько похудел Ким Чен Ын.