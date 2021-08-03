Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России. Об этом он сказал в в интервью телеканалу «Дом».

«Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, она «никогда не будет русской территорией».

Он считает, что «оккупанты» в Крыму никогда не будут любить полуостров так, как это делают украинцы. Как отметил политики, у него и граждан Украины с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

«Да хоть перепишите историю, хотя все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — сказал Зеленский.

По его мнению, это является лишь вопросом времени.

Ранее Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.