В Госдепе рассказали о требовании 24 российским дипломатам покинуть страну

Характеристика ситуации с требованием 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября, которую дал посол России Анатолий Антонов была «неточной», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ведомства.

«Трехлетний лимит срока действия визы для россиян не новость. Когда срок действия визы истекает, как и следовало ожидать, эти люди должны покинуть страну или подать заявку на ее продление», — заявил представитель Госдепартамента США.

Однако, по его словам, что касается российских дипломатов, этот «вопрос шире». Он напомнил, что со вчерашнего дня в России ввели запрет на наем россиян или граждан третьих стран в дипмиссии США в России, кроме охранников, что привело к увольнению «сотен людей».

«Мы оставляем за собой право принимать соответствующие меры реагирования на действия России», — подчеркнул Прайс.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну в течение месяца – до 3 сентября.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит срока пребывания российских дипломатов в США. Подобную меру, отметил Антонов, не применяют ни к одной другой стране.

Помимо этого, рассказал дипломат, Соединенные Штаты отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российских внешнеполитических ведомств без объяснения причин.