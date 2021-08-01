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Нарышкин назвал предполагаемого автора тезиса о «проблемах» Путина

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Соловьёв LIVE/YouTube

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предположил в эфире Youtube-канала «Соловьёв LIVE», что тезис о «проблемах» Путина, озвученный на днях Джо Баденом, американскому президенту подсказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«С определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями, своими «глубокими» познаниями в различных сферах, таких, как география, транспортировка природного газа, выборные технологии», — сказал глава СВР.

Ранее Байден заявил, что российский лидер «знает, что у него проблемы, и это делает его опасней». По мнению президента США, у Путина есть в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

Кроме того, Байден посетил офис директора национальной разведки и обратился к его подчиненным.

«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», — сказал американский президент о Путине.

Слова Байдена прокомментировал пресс-секретарь российского президента. Также на заявление лидера США отреагировали в Совете Федерации.

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