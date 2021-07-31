Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с Россией по ядерным вооружениям

Президент США Джо Байден заявил, что смотрит с надеждой на переговоры между Россией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — сказал американский президент.

В среду, 28 июля, в Женеве состоялся первый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — замгоссекретаря США Уэнди Шерман. На встрече с американской стороны также присутствовала замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.