В Баку выступили за дипломатическое разрешение ситуации на границе с Арменией

Азербайджан не заинтересован в напряженной обстановке на границе с Арменией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

Министр отметил ухудшение обстановки на границе между двумя странами, в результате чего был убит один азербайджанский военный, а 28 июля были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

«До сведения противоположной стороны было доведено, что ВС Азербайджана отвечают на эти военные провокации и защищают международные границы Азербайджана. Было подчеркнуто, что Армения должна положить конец подобному безответственному поведению и выполнить взятые на себя обязательства. До сведения спецпредставителя ЕС было доведено, что Азербайджан не заинтересован в пограничной напряженности и поддерживает дипломатическое решение этих вопросов», — заявили в МИД Азербайджана.

Ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что надо разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая этого года. Министерство обороны Армении передавало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.