Городская дума утвердила Константина Шестакова в должности мэра Владивостока

Дума Владивостока 29 июля утвердила нынешнего исполняющего обязанности главы городской администрации Константина Шестакова в должности мэра, передает ТАСС.

Как сообщается, за его кандидатуру единогласно проголосовали 30 депутатов.

18 мая тогдашний мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришли к выводу о необходимости смены мэра Владивостока из-за неудовлетворительной работы.

С 20 мая обязанности мэра стал исполнять Константин Шестаков, который ранее был вице-губернатором Приморья.

27 мая дума Владивостока решила досрочно прекратить полномочия Гуменюка по его собственному желанию.