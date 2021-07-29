Тихановская призвала Байдена помочь с «переходом к демократии»

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале прокомментировала встречу с главой США Джо Байденом, которая прошла 28 июля.

Она отметила, что была рада встретиться с американским президентом.

«Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой», — написала Тихановская.

По словам политика, во время беседы с главой Белого дома она попросила его помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».

Ранее Байден по итогам встречи с Тихановской написал в своем Twitter, что «Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон 18 июля и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. В ходе своей поездки Тихановская проводит встречи с представителями американского политического истеблишмента.