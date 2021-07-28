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В семье Олега Бакланова рассказали подробности о его смерти

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Юрий Машков/ТАСС

Невестка последнего члена Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Олега Бакланова Светлана рассказала «Газете.Ru», что государственный деятель умер во сне.

«Лег спать и не проснулся», — пояснила супруга сына Бакланова.

По ее словам, Бакланова предположительно похоронят на Митинском кладбище — 31 июля или 1 августа. Точное время и место похорон будет известно позднее.

О смерти последнего из членов ГКЧП и куратора космической программы «Энергия — Буран» Олега Бакланова стало известно вечером 28 июля. Об этом сообщил в своем Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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