В семье Олега Бакланова рассказали подробности о его смерти

Невестка последнего члена Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Олега Бакланова Светлана рассказала «Газете.Ru», что государственный деятель умер во сне.

«Лег спать и не проснулся», — пояснила супруга сына Бакланова.

По ее словам, Бакланова предположительно похоронят на Митинском кладбище — 31 июля или 1 августа. Точное время и место похорон будет известно позднее.

О смерти последнего из членов ГКЧП и куратора космической программы «Энергия — Буран» Олега Бакланова стало известно вечером 28 июля. Об этом сообщил в своем Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.