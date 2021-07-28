Байден считает, что КНР стремится к мировому господству в военной сфере

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет превратить Китай в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такую оценку высказал президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, он провел с председателем КНР «больше времени, чем кто-либо другой».

«Он (Си Цзиньпин — прим. ред.) совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х [годов]. Это реальность», — сказал Байден.

До этого замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Вашингтон будет двигаться и в будущем. По его словам, последние 20 лет внимание американцев было сосредоточено на Ближнем Востоке, потом сместилось в сторону России и Китая, но «физически США так и остались на Ближнем Востоке».