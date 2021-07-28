news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российским дачникам напомнили о «штрафе за деревья» 03:12
Названы регионы с самыми высокими зарплатами 03:09
Синоптик предупредил о крупном граде в нескольких регионах России 02:50
«Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды 02:50
Минфин предложил продавать конфискованное по суду дорогое жилье 02:38
Учебный полицейский самолет потерпел крушение в Колумбии 02:29
Гимнастка, несмотря на запрет МОК, преклонила колено в конце выступления 02:20
СМИ: в России усилят борьбу с дипфейками 02:15
Немецкий клуб хочет купить уже второго игрока «Зенита» 02:02
Четыре сотрудника ДПС задержаны по подозрению во взятке в Краснодаре 01:58

Байден считает, что КНР стремится к мировому господству в военной сфере

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Xie Huanchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет превратить Китай в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такую оценку высказал президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, он провел с председателем КНР «больше времени, чем кто-либо другой».

«Он (Си Цзиньпин — прим. ред.) совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х [годов]. Это реальность», — сказал Байден.

До этого замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Вашингтон будет двигаться и в будущем. По его словам, последние 20 лет внимание американцев было сосредоточено на Ближнем Востоке, потом сместилось в сторону России и Китая, но «физически США так и остались на Ближнем Востоке».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день пятый: надежда на третье золото гимнастов и эстафету в плавании
Российские гимнасты Нагорный и Далалоян сразятся в Токио за золото в личном многоборье
Мотоциклистам могут запретить движение в междурядье
В ГД предложили ввести новые ограничения для владельцев мотоциклов
«Больше про допинг России говорить не будут — мы выигрываем без него»
«Это не футбол, здесь выступают настоящие герои»: реакция на победу наших гимнасток в Токио
Байден: Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы США
Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ
Спортсменов на Олимпиаде попросили не кусать медали
В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души
Новости и материалы
Российским дачникам напомнили о «штрафе за деревья»
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Синоптик предупредил о крупном граде в нескольких регионах России
«Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды
Минфин предложил продавать конфискованное по суду дорогое жилье
Учебный полицейский самолет потерпел крушение в Колумбии
Гимнастка, несмотря на запрет МОК, преклонила колено в конце выступления
СМИ: в России усилят борьбу с дипфейками
Немецкий клуб хочет купить уже второго игрока «Зенита»
Четыре сотрудника ДПС задержаны по подозрению во взятке в Краснодаре
В одном из поселений Новой Москвы ввели карантин из-за бешенства
Призер Олимпийских игр — 2004 приговорен к 25 годам тюрьмы
В Гидрометцентре прогнозируют приход экстремальной жары в некоторые регионы
Олимпийская чемпионка из Канады рассказала, что ее связывает с Китаем
Грета Тунберг вакцинировалась от коронавируса
Баскетболисты сборной Словении играли в покер с водкой и кальяном на Олимпиаде
В Минобороны сообщили, кто первым получит новейшие ЗРПК «Панцирь-СМ»
Экс-барабанщик Slipknot Джордисон скончался
Все новости
От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия
Военный эксперт оценил современное состояние Вооруженных сил Украины
«Запрос сверху»: зачем Disney ввел небинарного персонажа в свой мультфильм
Активист рассказал, как небинарный герой Disney может изменить отношение к ЛГБТ
Сигареты без ароматизаторов и обезличенные пачки: что ждет курильщиков в России
В России намерены вновь ужесточить правила оборота электронных сигарет
Эффект будет к осени: Чечня привила две трети взрослого населения
В Чечне заявили о вакцинации 60% взрослых жителей республики
«В КНДР настроены на переговоры с США»: почему Ким Чен Ын пошел на сближение с Югом
Пхеньян и Сеул восстановили прямые линии связи
СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-737 в Крыму. Аэропорт назвал посадку штатной
Совершивший посадку в Симферополе самолет должен вылететь в Москву до полуночи
Занять не в банке: малый бизнес получит доступ к коллективным инвестициям
Правительство выделит субсидии на программу краудинвестинга
Отправят в онлайн: что будет с непривитыми студентами
Всероссийский союз студентов предлагает выдавать надбавки к стипендии за вакцинацию
«Едва не убил утюгом»: подруга похищенной мужем екатеринбурженки рассказала о ее состоянии
Пушкина призвала срочно принять закон о домашнем насилии после избиения женщины в Екатеринбурге
Почем кофе для народа: популярный напиток может подорожать
Похолодание в Бразилии может привести к росту цен на кофе в России
Делились опытом: как древние люди приручили огонь
Археологи: люди освоили разведение огня, обмениваясь опытом
«Наиболее вероятный сценарий»: Босния и Герцеговина под угрозой распада
Республика Сербская не намерена сотрудничать с властями БиГ из-за закона о геноциде
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях