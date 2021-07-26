Россия не принимает протест Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

Посол России Михаил Галузин заявил, что РФ не принимает протест Японии в связи с поездкой российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает Kyodo.

По его словам, это «неприемлемо на основании базовой позиции России».

Ранее стало известно, что Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом главой кабмина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

26 июля Мишустин прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.