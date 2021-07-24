Посольство РФ предложило парламентариям США заняться собственными проблемами

Российское посольство в Соединенных Штатах подвергло критике новые резолюции американских конгрессменов, указав, что законодателям стоило бы заняться проблемами собственной страны.

В дипмиссии прокомментировала призывы освободить некоторых американских заключенных в российских тюрьмах.

«Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?», — говорится на странице в Facebook посольства.

Накануне Сенат Конгресса США принял резолюции с призывом освободить американцев Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, осужденного на девять лет за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Резолюции не имеют юридической силы и лишь выражают позицию сенаторов по вопросу на повестке.

Ранее Уилан попросил Байдена вернуть его в США.