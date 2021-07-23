news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии 22:41
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку 22:40
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке... 22:38
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы... 22:35
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину 22:26
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками» 22:24
Стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России 22:20
Игонин считает, что у Карпина есть авторитет в глазах футболистов 22:11
Билялетдинов считает, что Карпин должен получить благословение от Дзюбы 22:05
Клуб тренера сборной России проиграл в первом матче РПЛ 21:58

МИД России подтвердил дату переговоров с США по стратстабильности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Переговоры России и Соединенных Штатов по вопросам стратегической стабильности состоятся 28 июля, сообщает российское министерство иностранных дел.

«Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Российскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман.

Ранее американская газета The Hill со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте сообщила о планах провести переговоры 28 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский ввел санкции против Wildberries
Европейский суд отложил наказание Украины
ЕСПЧ принял жалобу России к Украине, но не стал применять обеспечительные меры
«Может перестать вызывать Дзюбу»: что говорят о назначении Карпина
Карпин возглавил сборную России на условиях совмещения с «Ростовом»
Роспотребнадзор: не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Минтруд: работодатель должен отстранить сотрудника при отказе от вакцинации без медотвода
В Сочи из-за шторма обрушилась набережная
Новости и материалы
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке «Спутника V»
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы тренировать сборную
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками»
Стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России
Игонин считает, что у Карпина есть авторитет в глазах футболистов
Билялетдинов считает, что Карпин должен получить благословение от Дзюбы
Клуб тренера сборной России проиграл в первом матче РПЛ
В США сотрудник больницы крал личности умирающих от COVID-19 ради льгот
Собянин рассказал, сколько пенсионеров в Москве привились от коронавируса
В Мурманской области слепили снеговика в июле
Экс-игрок ЦСКА раскритиковал назначение Карпина на пост тренера сборной
Булыкин — о Карпине в сборной России: посмотрим, как у него получится
Радимов: у Карпина со многими конфликт, ну и что?
Карпин дебютирует на посту тренера сборной в матче против Хорватии
Китай ввел санкции против американских политиков
Все новости
Повышение ключевой ставки заставит россиян попрощаться с доступной ипотекой
Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка
Список иноагентов вырос вдвое за полгода
Минюст внес The Insider в реестр иноагентов
Протесты у стадиона и вопрос Крыма: как открывались Игры-2020
В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр
40% автовладельцев ездят на потенциально опасных машинах
Большинство автомобилистов России избегают отзывных кампаний
«Горбачев возражать не стал»: как советский капитан таранил эсминец США
В Москве умер контр-адмирал Владимир Богдашин
Война с «Северным потоком — 2»: республиканцы могут отменить сделку Байдена и Меркель
В Конгрессе нашли способ уничтожить «Северный поток — 2»
«Каждый из нас боится старости»: М. Найт Шьямалан о новом фильме и взрослении
Интервью с автором «Шестого чувства» М. Найтом Шьямаланом
Торг уместен: будет ли востребована газотранспортная система Украины
Россия готова прокачивать газ через Украину и после 2024 года при соблюдении ряда условий
«Абсурдные обвинения»: что говорят по делу против Дудя о пропаганде наркотиков
Юрист считает, что Дудю вынесут обвинительный приговор по делу о пропаганде наркотиков
Без штампа в паспорте: риски при сделках с жильем и акциями вырастут
Юристы разъяснили опасность необязательного штампа о браке при сделках
Посадить Била: прокуроры тащат блогера-лихача за решетку
Обвинение просит назначить пранкеру Билу более суровое наказание
«Крикун» с проблемами: что иностранные СМИ пишут о новом Су-75
Зарубежные СМИ дали оценку российскому истребителю Checkmate
Протесты против Игр, номер о смерти, яркие кимоно сборной России: лучшие фото церемонии открытия Олимпиады в Токио
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях