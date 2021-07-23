МИД России подтвердил дату переговоров с США по стратстабильности

Переговоры России и Соединенных Штатов по вопросам стратегической стабильности состоятся 28 июля, сообщает российское министерство иностранных дел.

«Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Российскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман.

Ранее американская газета The Hill со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте сообщила о планах провести переговоры 28 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.