Песков заявил о последовательной борьбе с коррупцией в России

Борьба с коррупцией в России носит последовательный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в отношении ставропольского управления ГИБДД, сообщает ТАСС.

«Это [борьбы с коррупцией] последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», — сказал Песков.

Он также добавил, что раскрытие преступных действий сотрудников ГИБДД Ставропольского края является «лишним подтверждение того, что работа по борьбе с коррупцией ведется».

На Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Ранее следователи задержали руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области по подозрению в получении взяток.