В МИД заявили о наличии доказательств сотрудничества США с боевиками ИГ*

Существует достаточное количество фактов, позволяющих утверждать, что США сотрудничали с боевиками ИГ (организация запрещена в России) на севере Афганистана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«У нас много вопросов вызывали фиксирующиеся с 2017 года полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах районов активности боевиков ИГИЛ*, в особенности на севере Афганистана», — сказала она.

Захарова добавила, что по данным афганских источников, через указанные воздушные судна отрядам игиловцев доставлялось пополнение в живой силе, а с полей боев вывозились раненые и убитые террористы.

Представитель МИД напомнила, что эти данные неоднократно обнародовались и требуют внимания со стороны международных структур.

«Без ведома США и сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться», — отметила Захарова.

Помимо этого, российская сторона также фиксировала «точечные удары ВВС США по позициям вступивших в боестолкновения с ИГИЛ талибов (организация запрещена в России)».

«Подобная изобретательность однозначно указывает на факты взаимодействия. Мы полагаем, что этих сведений достаточно, чтобы были сделаны выводы о сотрудничестве между США и боевиками ИГИЛ», — заключила представитель МИД РФ.

В марте Россия и Сирия обвинили США в давлении на ООН в вопросах поставки гуманитарной помощи для жителей лагеря Рукбан. По версии Москвы и Дамаска, Вашингтон намеревался использовать эти грузы для снабжения боевиков.