Россия осудила покушение на президента Мали

Россия решительно осуждает покушение на временного президента Мали Ассими Гоиту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Поддерживаем твердый настрой Бамако принять все необходимые меры по установлению причастных лиц к совершенному преступлению, к их задержанию и преданию суду», — сказала она.

По словам дипломата, произошедшее стало очередной попыткой деструктивных сил сорвать развитие политического процесса в Мали. Захарова добавила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и готова оказывать комплексную поддержку африканскому государству.

Ранее временный президент Мали, полковник Ассими Гоита, возглавивший африканское государство после военного переворота, подвергся нападению в мечети столицы государства Бамако.

Двое неизвестных «попытались нанести ему удар ножом» после молитвы, которая прошла в Большой мечети по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха. Гоита не пострадал, его эвакуировали с места происшествия.