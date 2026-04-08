«Нужны не только прыжки»: олимпийская чемпионка дала совет Трусовой

Бестемьянова: для высоких мест у Трусовой должно быть сбалансированное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) сможет составить конкуренцию за высокие места в следующем сезоне. Ее слова приводит РИА Новости.

«Считаю, что она будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого помимо ультра-си нужно и кататься, и вращаться, чтобы программа была интересная. Должно быть сбалансированное катание», — сказала Бестемьянова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Трусова исполнила тройной аксель на тренировке.