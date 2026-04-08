Россиянин три года не может продать индийский Bajaj Qute

В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute

На профильном сайте Авто.ру мужчина, именующий себя единственным владельцем транспортного средства, опубликовал объявление и поделился историей о своей «рабочей лошадке».

«Машина не битая, едет бодро. Замена масла 1 тыс. км. назад. Новый аккумулятор, заменены рулевые наконечники. Есть автономный отопитель. С ней отдам два комплекта резины и тормозные колодки. Масло не ест, расход 4л/100. В машине установлена магнитола. За 2 года пробег 13,5 тыс. С глупыми вопросами не обращаться», – сообщил продавец

Отмечается, что машина 2018 года была выставлена на продажу в ноябре 2022 года, но, судя по всему, спросом не пользуется. Bajaj Qute классифицируется как квадрицикл — нечто среднее между автомобилем и мотоколяской. В России для его вождения требуется открытая категория «B1».

Продажи Bajaj Qute на российском рынке начались осенью 2016 года, дистрибьютором являлась компания «Ист Вест Моторс». На старте продаж базовая версия квадрицикла, оснащенная пленкой на окнах вместо стекол, стоила около 330–337 тыс. рублей. Модификация с полноценными стеклами и отопителем оценивалась примерно в 390 тыс. рублей.

С технической точки зрения Qute — это четырехместный хетчбэк, длина которого составляет всего 2752 мм, а ширина — 1312 мм. Он оснащается одноцилиндровым бензиновым двигателем объемом 217 куб. см, выдающим 13,5 л.с. Максимальная скорость квадроцикла достигает 70 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле не превышает 2,8–3 литров на 100 километров.

