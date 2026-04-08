Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Россиянин три года не может продать индийский Bajaj Qute

В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute
Bajaj

На профильном сайте Авто.ру мужчина, именующий себя единственным владельцем транспортного средства, опубликовал объявление и поделился историей о своей «рабочей лошадке».

«Машина не битая, едет бодро. Замена масла 1 тыс. км. назад. Новый аккумулятор, заменены рулевые наконечники. Есть автономный отопитель. С ней отдам два комплекта резины и тормозные колодки. Масло не ест, расход 4л/100. В машине установлена магнитола. За 2 года пробег 13,5 тыс. С глупыми вопросами не обращаться», – сообщил продавец

Отмечается, что машина 2018 года была выставлена на продажу в ноябре 2022 года, но, судя по всему, спросом не пользуется. Bajaj Qute классифицируется как квадрицикл — нечто среднее между автомобилем и мотоколяской. В России для его вождения требуется открытая категория «B1».

Продажи Bajaj Qute на российском рынке начались осенью 2016 года, дистрибьютором являлась компания «Ист Вест Моторс». На старте продаж базовая версия квадрицикла, оснащенная пленкой на окнах вместо стекол, стоила около 330–337 тыс. рублей. Модификация с полноценными стеклами и отопителем оценивалась примерно в 390 тыс. рублей.

С технической точки зрения Qute — это четырехместный хетчбэк, длина которого составляет всего 2752 мм, а ширина — 1312 мм. Он оснащается одноцилиндровым бензиновым двигателем объемом 217 куб. см, выдающим 13,5 л.с. Максимальная скорость квадроцикла достигает 70 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле не превышает 2,8–3 литров на 100 километров.

Ранее сообщалось, что продажи Mazda и Toyota в России выросли в десятки раз.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!