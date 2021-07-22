ЕК приняла к сведению договоренности США и ФРГ по газопроводу «Северный поток — 2»

Европейская комиссия (ЕК) приняла к сведению достижение договоренностей между США и Германией по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕК, передает ТАСС.

«Еврокомиссия принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США. Мы будем обсуждать это со странами-членами и соседними странами»», — сказал он.

Накануне министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.