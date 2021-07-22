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Посол РФ в ФРГ назвал Россию не той страной, которой можно выдвигать ультиматумы

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Global Look Press

Россия — не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, Москва самостоятельно принимает решения в своей энергетической политике. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает ТАСС.

«Мы способны определять свою политику, в том числе энергетическую, суверенно, без вмешательства извне, основываясь на собственных интересах и опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами», — сказал он.

Нечаев обратил внимание на то, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как инструмент политического давления, чтобы продвигать свои интересы на международной арене.

Также посол назвал неприемлемой стилистикой соглашения Берлина и Вашингтона по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тональность договоренности США и ФРГ о «Северном потоке — 2» была враждебной.

До этого Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

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