Косачев: жалоба России в ЕСПЧ приведет в чувство Киев и его покровителей из ЕС

Сам факт жалобы российской Генпрокуратуры в Европейский суд по правам человека по Украине приведет в чувство Киев и его европейских покровителей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся «отмазывать» наломавшие гнилых дров киевские власти», — написал вице-спикер.

Ранее стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.