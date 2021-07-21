Лукашенко: гибридная война ЕС против Белоруссии подталкивает к третьей мировой

Гибридная война, нацеленная Евросоюзом на Белоруссию, Россию и Китай, может привести к третьей мировой. Такую позицию выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что при этом имеет ввиду «безумных политиков», а не народы, живущие в ЕС. Белорусский президент считает, что к подобным шагам Европу приводит то, что они находятся в колониальной зависимости от США.

«Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии», — сказал Лукашенко.

Ранее пять государств, не входящих в ЕС, присоединились к принятым Евросоюзом санкциям против Белоруссии.

12 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику. В свою очередь в Белоруссии заявили, что разработали пакет ответных мер – от дипломатических до экономических — на санкции ЕС.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.