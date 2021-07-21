Лукашенко заявил, что нет доказательств принудительной посадки борта Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не принуждало самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземляться в Минске. Об этом глава государства рассказал в эфире Sky News Arabia.

«Нет доказательств, что мы «принудили» самолет Ryanair к посадке в Минске», — подчеркнул президент Белоруссии.

По его словам, посадить лайнер в аэропорту Минска решил пилот без вмешательства со стороны.

«Мы никого не заставляли приземляться в Минске и не меняли курс самолета. Произошло то, что произошло по решению пилота, как я понимаю, и владельцев самолета», — обратил внимание президент Белоруссии.

Также Лукашенко уточнил, что пилот самостоятельно решил сменить траекторию полета, развернув воздушное судно, за несколько минуты до прибытия в Вильнюс.

«Почему самолет не принял такого решения и почему он не приземлился в аэропорту Вильнюса, который находится в двух минутах?», — задался вопросом президент.

Еще Лукашенко попросил всех, кто считает Минск причастным к посадке самолета с пассажирами, предоставить доказательства.

На сегодняшний день никто не предоставил доказательств или фактов, резюмировал он.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.