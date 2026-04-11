Назван простой способ сделать отжимания более комфортными для женщин

Женщинам часто сложнее выполнять классические отжимания, и дело не только в уровне подготовки. Причина кроется в анатомии, показали исследования, а небольшое изменение техники может заметно облегчить упражнение. Об этом сообщает портал The Conversation.

Речь идет о простом приеме: вместо привычного положения рук вперед пальцы разворачивают в стороны. Такая модификация стала популярной в соцсетях — и, как оказалось, имеет научное объяснение.

Ключевую роль играет таз. У женщин он в среднем шире, чем у мужчин, что влияет на угол между плечом и предплечьем — так называемый carrying angle. У женщин он составляет около 15 градусов, у мужчин — около 10.

Этот угол определяет, как работают мышцы и как распределяется нагрузка. При классических отжиманиях движение может идти «против» естественной биомеханики женского тела. Разворот кистей позволяет выстроить более физиологичную траекторию, снижая нагрузку на суставы и облегчая выполнение упражнения.

Дополнительно на технику влияет и то, что у женщин обычно более эластичные связки и сухожилия. Это дает большую подвижность, но одновременно повышает риск перегрузки суставов, если движение выполняется не в оптимальной позиции.

Свою роль играет и строение верхней части тела: у мужчин туловище в среднем больше, а мышечная масса выше, что делает упражнения на верх тела, включая отжимания, менее энергозатратными.

Эксперты отмечают, что такие различия важно учитывать не только в отжиманиях. Женщины чаще сталкиваются с травмами плеч из-за их большей подвижности и меньшей стабильности сустава. Особенно это касается упражнений с поднятыми руками — например, жимов или разводок.

В таких случаях рекомендуют выбирать более щадящие варианты: подъемы гантелей с нейтральным хватом, жимы сидя или упражнения с меньшей амплитудой.

Анатомия влияет и на тренировки нижней части тела. Из-за более широкого таза у женщин больше так называемый Q-угол — угол между бедром и голенью. Это может повышать риск травм коленей, особенно при прыжках, приседаниях и выпадах.

Чтобы снизить нагрузку, специалисты советуют слегка разворачивать стопы наружу (примерно на 30 градусов) и следить, чтобы колени не «заваливались» внутрь.

В целом ученые подчеркивают: небольшие изменения техники с учетом анатомических особенностей могут не только повысить эффективность тренировок, но и существенно снизить риск травм.

