Итальянский актер госпитализирован из ГИТИСа

Из ГИТИСа госпитализировали итальянского актера, режиссера и драматурга Клаудио де Мальо. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у де Мальо случился инсульт. Бригада скорой помощи увезла его с мастер-класса. в институте. Сейчас артисту оказывают медицинскую помощь.

Де Мальо учился в режиссерской школе Алессандры Галанте Гарроне в Болонье, является знатоком комедии дель арте. В 2017 году он основал международный фестиваль SaFest, посвященный комедии дель арте. Уже несколько лет преподает в России.

