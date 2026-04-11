В Германии контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами

Поезд дальнего следования ICE, который вез около 600 пассажиров, оказался заблокирован на железнодорожных путях недалеко от Виттенберга на востоке Германии из-за обрушения контактной сети. Об этом сообщает портал rbb24 со ссылкой на информацию от полиции и представителей компании Deutsche Bahn.
Отмечается, что инцидент произошел 11 апреля, когда поезд, следовавший из Берлина в Лейпциг, совершил вынужденную остановку вскоре после пересечения границы Бранденбурга.
Представитель Deutsche Bahn пояснила, что контактная сеть обрушилась на поезд, что привело к повреждению нескольких окон в вагонах.
Согласно информации издания, двое пассажиров получили легкие травмы из-за осколков стекла.
Телерадиокомпания MDR добавляет, что участок пути, где произошла авария, в настоящее время закрыт, и движение поездов дальнего и регионального назначения организовано по объездным маршрутам.
По данным полиции, в поезде находилось около 600 человек. В Deutsche Bahn сообщили, что вскоре за ними из Лейпцига прибудет резервный поезд.
