Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

В Германии контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Поезд дальнего следования ICE, который вез около 600 пассажиров, оказался заблокирован на железнодорожных путях недалеко от Виттенберга на востоке Германии из-за обрушения контактной сети. Об этом сообщает портал rbb24 со ссылкой на информацию от полиции и представителей компании Deutsche Bahn.

Отмечается, что инцидент произошел 11 апреля, когда поезд, следовавший из Берлина в Лейпциг, совершил вынужденную остановку вскоре после пересечения границы Бранденбурга.

Представитель Deutsche Bahn пояснила, что контактная сеть обрушилась на поезд, что привело к повреждению нескольких окон в вагонах.

Согласно информации издания, двое пассажиров получили легкие травмы из-за осколков стекла.

Телерадиокомпания MDR добавляет, что участок пути, где произошла авария, в настоящее время закрыт, и движение поездов дальнего и регионального назначения организовано по объездным маршрутам.

По данным полиции, в поезде находилось около 600 человек. В Deutsche Bahn сообщили, что вскоре за ними из Лейпцига прибудет резервный поезд.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!