В Германии контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами

СМИ: контактная сеть обрушилась в Германии на поезд с 600 пассажирами

Поезд дальнего следования ICE, который вез около 600 пассажиров, оказался заблокирован на железнодорожных путях недалеко от Виттенберга на востоке Германии из-за обрушения контактной сети. Об этом сообщает портал rbb24 со ссылкой на информацию от полиции и представителей компании Deutsche Bahn.

Отмечается, что инцидент произошел 11 апреля, когда поезд, следовавший из Берлина в Лейпциг, совершил вынужденную остановку вскоре после пересечения границы Бранденбурга.

Представитель Deutsche Bahn пояснила, что контактная сеть обрушилась на поезд, что привело к повреждению нескольких окон в вагонах.

Согласно информации издания, двое пассажиров получили легкие травмы из-за осколков стекла.

Телерадиокомпания MDR добавляет, что участок пути, где произошла авария, в настоящее время закрыт, и движение поездов дальнего и регионального назначения организовано по объездным маршрутам.

По данным полиции, в поезде находилось около 600 человек. В Deutsche Bahn сообщили, что вскоре за ними из Лейпцига прибудет резервный поезд.

