Российская гимнастка выиграла золото на Кубке мира

Гимнастка Борисова выиграла золото в многоборье на Кубке мира
Российская гимнастка Мария Борисова завоевала золотую медаль в многоборье на Кубке мира, который проходит в Ташкенте.

Спортсменка заняла первое место по сумме четырех упражнений с результатом 113,50 балла. Второе место заняла действующая олимпйская чемпионка Дарья Варфоломеев из Германии, бронзовую награду выиграла Тахмина Икромова из Узбекистана.

Другая россиянка, Ева Кононова, завершила турнир на восьмом месте.

Мария Борисова — абсолютная чемпионка России 2025 года в многоборье и обладательница четырех золотых медалей Кубка Сильнейших (обруч, мяч, лента, булавы). В ее активе победа на Играх БРИКС-2024 с обручем и два серебра, а также золото международного турнира «Гран-при «Небесная грация»» в многоборье. С 2024 года спортсменка тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее отстранение России от международных турниров призвали не считать поводом искать оправдания.

 
