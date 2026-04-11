На дне Тихого океана нашли «дорогу из желтого кирпича»

Ученые обнаружили на глубине более километра под водой необычную структуру, напоминающую «дорогу из желтого кирпича». Неожиданная находка была сделана во время экспедиции у Гавайских островов и оказалась редким геологическим явлением. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Исследования проводились в морском заповеднике Papahānaumokuākea Marine National Monument — одном из крупнейших охраняемых океанических регионов в мире, большая часть дна которого до сих пор не изучена.

На вершине подводной горы Лилиуокалани ученые с исследовательского судна E/V Nautilus заметили странный «высохший» участок, покрытый трещинами, образующими почти правильные прямоугольные формы.

По словам участников экспедиции, увиденное напоминало мощеную дорогу. «Это дорога в Атлантиду», — пошутил один из исследователей во время трансляции.

Однако у феномена оказалось вполне земное объяснение. Объект представляет собой гиалокластит — вулканическую породу, образующуюся при бурных извержениях под водой. Когда раскаленная лава быстро остывает, в ней возникают трещины, иногда формирующие геометрически правильные узоры.

Ученые объясняют, что «кирпичная кладка» появилась из-за повторяющихся циклов нагрева и охлаждения. В результате в породе возникли трещины под углом около 90 градусов, что и создало иллюзию искусственной структуры.

Несмотря на эффектный вид, находка — не единственная загадка океанского дна. По оценкам исследователей, человечество до сих пор визуально изучило лишь ничтожную часть глубоководных территорий — порядка 0,0006–0,001% всей площади.

Как отмечают ученые, изучение подобных участков помогает лучше понять геологию Земли и жизнь в экстремальных условиях океанских глубин.

