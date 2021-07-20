Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионского ПО Pegasus

Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушиваться с помощью шпионского ПО от израильской компании NSO Group под названием Pegasus. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, один из номеров президента, которым он пользуется с 2017 года, был указан в списке номеров, выбранных одним из пользователей ПО Pegasus на предмет возможного взлома. Также были атакованы телефонные номера, принадлежащие Эдуару Филиппу, бывшему премьер-министру Франции, и четырнадцати другим членам правительства.

«Не имея возможности исследовать телефон президента республики, невозможно сказать, был ли он заражен этим шпионским ПО <...> только точный технический анализ, проведенный экспертами, поможет обнаружить его следы», — отмечается в сообщении.

В заявлении, отправленном Project Pegasus 20 июля, компания утверждает, что Макрон «никогда не был целью клиентов NSO». Однако в заявлении не указано, на чем основывается это утверждение, потому что до этого они уточняли, что у них «нет доступа к данным своих клиентов».

Ранее в СМИ различных государств было опубликовано расследование проекта Forbidden Stories , в котором утверждалось, что за смартфонами около 50 тыс. человек, в том числе активистов, политиков, журналистов и бизнесменов из разных стран мира, велась слежка с помощью Pegasus. Программа разработана корпорацией NSO Group предоставляется только по специальному разрешению израильского правительства государственным спецслужбам.

По данным авторов расследования, во Франции прослушивали около 1000 телефонов, в том числе, принадлежащих журналистам. Слежка велась из Индии, Марокко, Мексики, Саудовской Аравии, Венгрии, Казахстана, Азербайджана, ОАЭ и других стран.

NSO Group опровергла данные этого расследования, также с опровержением выступили представители ряда вышеупомянутых стран.