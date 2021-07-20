Офис президента Украины Владимира Зеленского случайно признал независимость Абхазии

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором украинская сторона фактически признала независимость Абхазии. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Накануне глава государства совершил визит в Грузию, информация о котором появилась на сайте офиса президента.

В изначальной версии сообщения говорилось о том, что «президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией». Таким образом, Киев признал независимость республики.

После этого абхазский дипломат Кан Тания поблагодарил Зеленского на своей странице в Facebook.

Однако позже офис президента исправил слово «граница» на «линия оккупации».

Ранее британский журнал Good Housekeeping в одной из заметок назвал Крым российским полуостровом. Это возмутило посольство Украины в Лондоне, которое потребовало от британцев исправить материал.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.