МИД: Россия с союзниками сможет курировать любые угрозы со стороны исламских радикалов

Россия с союзниками сможет курировать любые угрозы со стороны исламских радикалов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает чТАСС.

«Мы можем говорить, что она (угроза исламского экстремизма — прим.) неострая, по той простой причине, что Россия отличается от той России, которая была 20 лет назад, и мы более сильны и уверены в себе, мы можем купировать вместе с союзниками и партнерами любые угрозы», — сказал дипломат.

Ранее Кабулов заявил, что силовой захват власти в Афганистане радикальным движением Талибан возможен в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах.

Во вторник, 20 июля, стало известно, что Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана в рамках военного учения с Таджикистаном.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, предлагал ли российский лидер Владимир Путин своему американскому коллеге помощь по афганскому направлению в ходе саммита в Женеве 16 июня.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.