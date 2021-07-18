Тихановская планирует встретиться с Байденом и Блинкеном

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, как предполагается, встретится с американским главой Джо Байденом и государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщает ТАСС.

Однако бывший кандидат на пост президента Белоруссии не может подтвердить встречи с высокопоставленными лицами в Вашингтоне.

«Планируется, но пока не могу подтвердить», — пояснила Тихановская.

Ранее в Белом доме США затруднились ответить на вопрос о целях визита Тихановской. Представитель американской администрации Джен Псаки не обладает какой-либо информацией по данной теме и попросила вернуться к ней позже.

Также сообщалось, что Тихановская 18 июля отправится с рабочим визитом в США. В Telegram-канале уточнялось, что политик посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. Бывший кандидат в президенты намерена провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и диаспорой.