Захарова назвала ошибки ОЗХО в докладе по Навальному чередой подлогов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили прямо в день инцидента с россиянином. Об этом пишет РИА «Новости».

Захарова отметила, что ранее ОЗХО указывал другие даты прибытия специалистов в Германию.

«Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин во время заседания, на котором был представлен проект доклада, задал конкретные вопросы, пытаясь узнать, откуда взялась новая дата прибытия экспертов в Германию.

При этом, по словам Захаровой, технический секретариат и исполнительный директор ОЗХО молчали.

Захарова назвала ситуацию «чередой подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам».

Ранее Захарова раскритиковала попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по Навальному.

До этого постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что российская сторона будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что до этого были названы другие даты их поездки.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.