Премьер Британии не будет изолироваться после встречи с инфицированным главой Минздрава

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Минфина Риши Сунак не будут соблюдать режим самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения страны Саджидом Джавидом. Об этом сообщает Sky News.

Джонсон и Сунак будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус, чтобы продолжать работать на Даунинг-стрит.

При этом премьер и глава Минфина будут участвовать только в самых необходимых встречах. Отмечается, что они оба вакцинированы от коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании получил положительный тест на коронавирус через день после встречи с Джонсоном.

Ранее сообщалось, что полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю.