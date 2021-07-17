Пашинян заявил, что Азербайджан планирует новые военные столкновения в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан планирует начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА «Новости».

«Армения готова к возобновлению переговоров (по Карабаху — прим.), однако Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (самоназвание Карабаха — прим.) и на армяно-азербайджанской границе», — сказал армянский политик.

По его словам, Баку пытается обострить ситуацию на нахичеванском участке границы двух стран. И. о. премьера добавил, что происходящее в регионе не позволяют начать процесс делимитации и демаркации границы, и обвинил азербайджанские власти в нарушении договоренностей, касающихся возвращения армянских военнопленных.

Также Пашинян заявил, что Азербайджан, несмотря на трехстороннее заявление от 9 ноября, которым предусмотрено открытие всех транспортных и экономических инфраструктур, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

Ранее в Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном.