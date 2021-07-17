news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер сборной России оставил команду и ушел смотреть матч Евро с трибуны 14:02
Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений 14:01
Комментатор Орлов считает, что российский хоккей стоит на одном уровне с НХЛ 13:59
В федерации плавания заявили, что темы допинга в российском плавании не... 13:50
Менеджер МакSим отреагировала на стих Шнурова об ожидании смерти певицы 13:27
Петр Мамонов оставил в наследство большой дом и три «Мерседеса» 13:26
ФИФА тестирует правила с временными удалениями и двумя таймами по 30 минут 13:20
Кабмин одобрил выплату семьям с детьми старше шести лет 13:14
Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне столкнулись с угрозами... 13:07
Хоккеист Мерзликин попрощался с погибшим после взрыва петарды одноклубником 12:59

Пашинян заявил, что Азербайджан планирует новые военные столкновения в Карабахе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Tigran Mehrabyan/PAN Photo/Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан планирует начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА «Новости».

«Армения готова к возобновлению переговоров (по Карабаху — прим.), однако Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (самоназвание Карабаха — прим.) и на армяно-азербайджанской границе», — сказал армянский политик.

По его словам, Баку пытается обострить ситуацию на нахичеванском участке границы двух стран. И. о. премьера добавил, что происходящее в регионе не позволяют начать процесс делимитации и демаркации границы, и обвинил азербайджанские власти в нарушении договоренностей, касающихся возвращения армянских военнопленных.

Также Пашинян заявил, что Азербайджан, несмотря на трехстороннее заявление от 9 ноября, которым предусмотрено открытие всех транспортных и экономических инфраструктур, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

Ранее в Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Наводнение в Германии: число жертв выросло до 133 человек
Bild сообщает о 133 погибших и более 700 пострадавших в результате наводнения на западе ФРГ
«Легкие решения»: почему Киев недоволен итогами саммита Меркель и Байдена
Глава «Нафтогаза»: Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока — 2»
Знай наших: инвесторы полюбили российские акции
Эксперты объяснили ажиотажный спрос на ценные бумаги компаний РФ
В России выявлено 25 116 случаев коронавируса за сутки
Эксперт назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки
Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации
Новости и материалы
Тренер сборной России оставил команду и ушел смотреть матч Евро с трибуны
Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений
Комментатор Орлов считает, что российский хоккей стоит на одном уровне с НХЛ
В федерации плавания заявили, что темы допинга в российском плавании не существует
Менеджер МакSим отреагировала на стих Шнурова об ожидании смерти певицы
Петр Мамонов оставил в наследство большой дом и три «Мерседеса»
ФИФА тестирует правила с временными удалениями и двумя таймами по 30 минут
Кабмин одобрил выплату семьям с детьми старше шести лет
Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне столкнулись с угрозами в соцсетях
Хоккеист Мерзликин попрощался с погибшим после взрыва петарды одноклубником
Митрополит назвал число участников несогласованного крестного хода в Екатеринбурге
Замначальника Южного таможенного управления задержан за хищение 85 млн рублей
Глава МОК — об участии в ОИ транс-женщины: главное — честные соревнования и права человека
Боярский: Бердыев не подходит сборной России, пускай и дальше занимается клубами
В авиакомпании рассказали, как Ан-28 после аварийного опрокидывания остался цел
Петра Мамонова проводили в последний путь аплодисментами
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
В Германии заявили о возможности заражения допингом через рукопожатие
Все новости
Дикторы против ИИ: заменять ли нейросети актеров дубляжа
Искусственный интеллект научился «говорить» голосом актера
Домой на Олимпиаду: почему Овечкин до сих пор не продлил контракт
Овечкин до сих пор не подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Ford Mustang, Mini Cooper, Fiat 500: как культовые машины становятся электрическими
Как производители играют на ностальгии при выпуске новых электромобилей
Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы
Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза
Сдержать пандемию. Как обстоит ситуация с ограничениями в регионах
В Туве ограничили передвижение граждан без неотложных нужд и служебной необходимости
На Netflix появятся видеоигры. Ждать придется еще год
Стриминг Netflix нанял создателя мобильных игр Plants vs Zombies и «Звездные войны»
Steam Deck против Nintendo Switch. Есть ли шансы у новой приставки
Эксперты рассказали, при каких условиях карманную приставку Steam ждет успех
В Севастополь пустят только привитых туристов. Какие правила действуют в других городах Крыма
В гостиницы Севастополя больше не будут заселять по ПЦР-тестам
Смена генералов в МВД. Путин назначил нового замминистра
Андрей Храпов занял должность заместителя министра внутренних дел
Семьи с детьми освободят от налога при продаже жилья. Как можно воспользоваться льготой
Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты 13% при улучшении жилищных условий
«Взял бы в команду Супермена и Кинг-Конга»: звезды «Космического джема 2» о фильме и Леброне Джеймсе
Интервью с Доном Чидлом и Седриком Джо, исполнившими главные роли в «Космическом джеме 2»
Нетрезвый водитель, погоня и надувная лодка. Неожиданная история из Северодвинска
Полицейские на надувной лодке догнали пьяного водителя
Лунгин, «Хирург», Дюжев: кто пришел проститься с Петром Мамоновым
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях