Тихановская посетит США

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 18 июля отправится с рабочим визитом в США. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Отмечается, что политик посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию.

Экс-кандидат в президенты намерена провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и диаспорой.

Целью ее поездки обозначен поиск путей решения кризиса в Белоруссии и помощи белорусскому народу. Уточняется, что программа визита в Соединенные Штаты находится в стадии проработки, о конкретных встречах команда Тихановской объявит, как только представится возможность.

Ранее сообщалось, что Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской.