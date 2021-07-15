Керри назвал цель своего визита в Москву

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей его визита в Москву было убедить Россию и другие страны в необходимости активизировать работу по снижению выбросов. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку», — сказал Керри.

По его словам, США уже подтвердили свои ориентиры, когда перешли от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50-52% в течение следующих десяти лет.

«Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру», — добавил Керри.

В Москве, 12 июля, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри.