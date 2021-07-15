Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло до 23

Полиция Гаити задержала еще двоих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом правоохранители сообщили на своей странице в Facebook.

«Центральным управлением судебной полиции в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза арестованы два человека. В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были проведены обыски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их домах обнаружено большое количество огнестрельного оружия.

Ранее полиция Гаити задержала возможного координатора убийства президента.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».