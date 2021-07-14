Песков раскрыл детали взаимодействия с США по борьбе с киберпреступностью

Процесс взаимодействия России и США в вопросе борьбы с киберпреступностью начался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие консультации с американской стороной.

Тема информационной безопасности снова оказалась в центре внимания после того, как 30 мая были совершены кибератаки на компанию JBS USA, части крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. Сообщалось, что компания пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.