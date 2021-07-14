Путин обсудил вопросы климата со спецпредставителем США Керри

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со спецпредставителем США Джоном Керри.

Были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Также в ходе беседы Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.

«В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Керри посетил Москву, где провел переговоры по климату с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лавров назвал визит американского представителя «весьма и весьма своевременным». Глава российской дипломатии также добавил, что Керри проведет в Москве «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.

Керри в свою очередь завил, что считает переговоры с Лавровым по климату «хорошим началом».