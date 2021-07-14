Россия опасается, что ИГ* может воспользоваться войной в Афганистане

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СМИ: ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против России 09:38
Защитник ЦСКА Васин заявил, что недавно собирался завершить карьеру 09:32
В мире за неделю выявили почти три миллиона заражений коронавирусом 09:29
Названы продукты, от которых стоит отказаться в жару 09:22
Корабли КНР вошли в воды Японии около спорных островов 09:14
Украинец Ракицкий: Дзюба всегда виноват, забил – виноват, не забил – тоже... 09:07
В Пакистане при подрыве автобуса погибли 10 китайских инженеров, ранены еще 39 08:56
Экономист спрогнозировал укрепление рубля осенью 08:55
Супруга Байдена представит США на церемонии открытия Олимпиады-2020 08:51
Вильфанд рассказал, какой будет осень в Москве 08:45

Россия опасается, что ИГ* может воспользоваться войной в Афганистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
leggo.it

Россия обеспокоена тем, что боевики ИГ (организация запрещена в России) могут воспользоваться хаосом войны в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

«Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент», - сказал он.

Дипломат отметил, что талибы (организация запрещена в России) выступают как «непримиримые враги» ИГ, поэтому они будут уничтожать боевиков группировки.

Ранее Кабулов рассказал, зачем Россия установила контакт с талибами. По словам российского дипломата, Россия, за несколько лет до начала полного вывода войск НАТО из Афганистана, предсказала ухудшение ситуации в стране.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Доходы россиян не догнали инфляцию
hh.ru подсчитал, как изменились зарплаты россиян в первом полугодии
«Началась активная работа по проекту «анти-Россия»: зачем Путин написал свою статью об Украине
Путин рассказал, что продумывал статью о единстве русских и украинцев несколько месяцев
«Надежный и стабильный партнер»: как Белоруссия получила новый кредит от России
Переговоры Путина и Лукашенко завершились договоренностями о цене на газ на 2022 год
Российские семьи назвали доход, нужный в пандемию
Россия строит в Таджикистане новую погранзаставу
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Гинцбург назвал примерный срок начала вакцинации подростков от COVID-19
Новости и материалы
СМИ: ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против России
Защитник ЦСКА Васин заявил, что недавно собирался завершить карьеру
В мире за неделю выявили почти три миллиона заражений коронавирусом
Названы продукты, от которых стоит отказаться в жару
Корабли КНР вошли в воды Японии около спорных островов
Украинец Ракицкий: Дзюба всегда виноват, забил – виноват, не забил – тоже плохой
В Пакистане при подрыве автобуса погибли 10 китайских инженеров, ранены еще 39
Экономист спрогнозировал укрепление рубля осенью
Супруга Байдена представит США на церемонии открытия Олимпиады-2020
Вильфанд рассказал, какой будет осень в Москве
США ввели запрет на ввоз собак из России
В Москве вакцинировались от коронавируса около 70% врачей и более 60% педагогов
Отец защитника сборной Англии пострадал из-за толпы безбилетников на финале Евро-2020
Треть россиян хотела бы полететь на МКС
Россияне рассказали, как проведут отпуск
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Израиль ужесточил ограничения по коронавирусу
В Туве требуют закрыть сайт, где продаются справки об отсутствии коронавируса
Все новости
Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Зеленский уже нашел ему замену
Монастырский считает «самым трудным выбором в своей жизни» согласие сменить Авакова
Дубляж не нужен: как партия Зеленского сглаживает украинизацию
Партия «Слуга народа» внесла смягчающие поправки в закон о языке
«Алла, ты мне безумно нравишься»: не стало бывшего мужа Примадонны Александра Стефановича
СМИ сообщили об уходе из жизни экс-супруга Пугачевой
«Размазали ковшом»: в Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий
Активисты рассказали об уничтожении памятника культуры, спасти который просили Путина
Прямо с грядки: как власти будут сбивать цены на «борщевой набор»
Правительство предложило разрешить фермерам торговать на территории хозяйства
Талибы* против Турции: начнется ли новая война в Афганистане
Эксперты оценили заявление «Талибана»* о борьбе с «турецкими оккупантами»
Ученые нашли связь между стриптиз-клубами и уровнем насилия
Исследование: стриптиз-клубы помогают снизить число сексуальных преступлений
«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кешбэка
Туроператоры сообщили о низких продажах по четвертому кешбэку
Французский автопром вложится в калужский завод
Завод Peugeot и Citroen в Калуге увеличит штат сотрудников
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
СМИ сообщили о смерти бывшего мужа Пугачевой Александра Стефановича
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях