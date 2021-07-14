Россия опасается, что ИГ* может воспользоваться войной в Афганистане

Россия обеспокоена тем, что боевики ИГ (организация запрещена в России) могут воспользоваться хаосом войны в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

«Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент», - сказал он.

Дипломат отметил, что талибы (организация запрещена в России) выступают как «непримиримые враги» ИГ, поэтому они будут уничтожать боевиков группировки.

Ранее Кабулов рассказал, зачем Россия установила контакт с талибами. По словам российского дипломата, Россия, за несколько лет до начала полного вывода войск НАТО из Афганистана, предсказала ухудшение ситуации в стране.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.